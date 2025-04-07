Маск напомнил о близости США и России

Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE), американский бизнесмен Илон Маск напомнил о географической близости США и России. Соответствующий ролик он опубликовал в соцсети X (бывш. Twitter).

«Не все американцы знают, что США и Россия на самом деле намного ближе друг к другу — всего в двух милях, — они даже связаны иногда», — говорится в посте.

Маск отметил, что, если присмотреться, можно увидеть два маленьких острова, которые находятся на расстоянии 3,8 км и разделяют территории Соединенных Штатов и РФ. К тому же иногда вода между ними замерзает и границу можно перейти пешком, добавила «Газета.Ru».

Ранее, 3 апреля, отец Илона Маска Эррол Маск заявил о восхищении своей семьи президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Путин стал для него примером сильного лидера, которому можно доверять.