Эксперт рассказал об экономических потерях ЕС после отказа от энергоресурсов РФ
Экономическая ситуация в Европейском союзе (ЕС) продолжает ухудшаться из-за отказа от российских энергоресурсов. Реальные потери ЕС значительно превышают официальные оценки. Таким мнением в беседе с «Известиями» 7 апреля поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.
Ранее в этот день сообщалось, что страны Евросоюза потеряли €1,3 трлн, отказавшись от российских энергоресурсов. Об этом пишут «Ведомости».
«Действительно, ситуация в Европейском союзе в экономике в целом складывается крайне негативно. Данные, которые приводят российские издания, безусловно, занижены. За прошедшие три года санкции нанесли европейской экономике ущерб гораздо больше, чем €1,3 трлн»,— отметил он.
Эксперт подчеркнул, что попытки заместить российские энергоносители оказались бесперспективными, особенно учитывая развивающееся экономическое противостояние и тарифную войну.
«Понятно, что такая политика еще более ухудшит положение европейских стран, потому что обмен заградительными пошлинами приведет только к дальнейшему росту цен на энергоносители и новым потерям для экономик ЕС», — подытожил Чирков.
Ранее, 20 января, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков отметил в разговоре с «Известиями», что Китай уже давно является одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей. Это место он занимает многие годы, еще до ужесточения антироссийских санкций в 2022 году, находясь на первом месте по объемам закупки российской нефти.