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Горный бизнес: на учениях в Таджикистане ВС РФ отработают борьбу с наркотрафиком

Задачами совместных маневров станет уничтожение террористов и действия по прикрытию госграницы
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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В Таджикистане начались антитеррористические учения, сообщили в Минобороны РФ. В них участвуют подразделения армий России и Таджикистана. В ходе маневров отработают уничтожение террористов, выполнение задач в условиях горной местности и действия по прикрытию государственной границы. По мнению экспертов, учения станут предупреждающим сигналом тем, кто считает возможным повторить на территории Таджикистана сирийский сценарий.

Антитеррористические учения в Таджикистане – 2025

Активная фаза учений продлится с 7 по 11 апреля. В этот период вооруженные силы России и Таджикистана отработают проведение операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также управление подразделениями во время действий по прикрытию государственной границы.

Церемония открытия совместных учений Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Таджикистан на горно-пустынном полигоне «Харб-Майдон»

Церемония открытия совместных учений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Таджикистан на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В самом начале учений по плацу полевого лагеря в едином строю прошли военнослужащие двух стран. Основу российского контингента составляют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа, дислоцирующейся в Таджикистане. В него вошли горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные, а также вертолетные подразделения на ударных Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты связи, операторы ударных FPV-дронов, разведывательных беспилотников, а также мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Маневры проходят в Хатлонской области Таджикистана на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон.

Остудить «горячие головы»

На учениях в Таджикистане всегда идет обмен опытом — наработанными в ходе боевых действий в Сирии или на Украине тактическими приемами и эффективными методами использования военной техники, в том числе беспилотников, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Наши южные границы — это страны СНГ, которые находятся вблизи горячих регионов, — пояснил он. — К сожалению, до сих пор присутствуют террористические организации и бандформирования, которыми управляют западные спецслужбы. Они также оснащают их беспилотниками и снабжают разведданными. И нам важно ни в чем не уступать вероятному противнику, если он будет нарушать государственную границу Таджикистана, а также наиболее эффективно применять БПЛА не только в качестве разведывательных или ударных элементов, но и как авианаводчиков при поражении различной боевой техники противника и огневых точек.

Церемония открытия совместных учений Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Таджикистан на горно-пустынном полигоне «Харб-Майдон»

Церемония открытия совместных учений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Таджикистан на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Эти маневры — элемент сдерживания, они необходимы, чтобы остудить «горячие головы», то есть тех, кто думает, что в Таджикистане можно повторить сирийский сценарий, рассказал «Известиям» руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

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— Эти маневры плановые и не являются чем-то экстраординарным. В Таджикистане проводятся различные военные учебные мероприятия по противодействию в первую очередь террористическим угрозам, наркотрафику, организованной преступности и нелегальным переброскам оружия. Недавно там проводили маневры белорусы, а до этого Туркменистан и Казахстан, — сказал он.

Учения «Рубеж-2024»
Фото: ТАСС/пресс-служба объединенного штаба ОДКБ

Однако ситуация на таджикско-афганской границе сейчас рассматривается в Душанбе как угрожающая, отмечает эксперт.

— Так, в начале марта силовые структуры были переведены на постоянный режим несения боевой службы, для пограничников, спецслужб и чекистов введено казарменное положение. И это происходит каждую весну, потому что в этот период открываются перевалы. Март, апрель, май — месяцы, когда реализуются различные террористические проекты. Поэтому каждые полгода, осенью и весной, происходит усиление силовых структур Таджикистана. Учения обычно проходят в это же время, — объяснил Андрей Грозин.

Учения «Рубеж-2024»
Фото: ТАСС/пресс-служба объединенного штаба ОДКБ

Кроме того, на территории Таджикистана находится крупнейший за пределами России воинский контингент — 201-я база, отметил он. Она является основой региональной безопасности, ее главное предназначение — купирование внешних вызовов.

Террористические группы, даже крупные, которые могут насчитывать не десятки, а сотни человек, на мой взгляд, достаточно легко парируются силами, которые задействованы в учениях, — резюмировал эксперт.

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Итоги маневров «Рубеж-2024»

Маневры подразделений армий России и Таджикистана проводятся на регулярной основе. Совместные учения подразделений коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона ОДКБ «Рубеж-2024» прошли на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане. На них военнослужащие 201-й российской военной базы передали боевой опыт, полученный в ходе СВО, воинским контингентам ОДКБ. Они продемонстрируют современные методы и способы ведения боевых действий, сообщили в Минобороны РФ.

Танки Т-90 во время совместного учения ОДКБ с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2024» на полигоне «Харб-Майдон»

Танки Т-90 во время совместного учения ОДКБ с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2024» на полигоне Харб-Майдон

Фото: ТАСС/пресс-служба объединенного штаба ОДКБ

Представители воинских контингентов дружественных стран увидели штурм населенного и опорного пунктов, армейскую тактическую стрельбу, применение FPV-дронов, а также сброс боеприпасов с БПЛА. Кроме того, военнослужащим союзных государств показали способы и методы защиты военной техники от поражения ударными беспилотниками, скрытное оборудование командно-наблюдательных пунктов и скрытый запуск разведывательных беспилотников.

В завершение российские военнослужащие продемонстрировали способы противодействия дронам средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковым вооружением.

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