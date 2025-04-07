Появились кадры въезда «Газели» в подземный переход в Москве
В распоряжении «Известий» появились кадры въезда автомобиля марки «Газель» в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве 7 апреля.
На кадрах зафиксировано, как автомобиль на высокой скорости смещается с проезжей части. В результате «Газель» снесла установленные на тротуаре объекты и влетела в подземный переход.
О ДТП утром сообщил источник «Известий». В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения: бампер «Газели» оказался смят, а дверь со стороны водителя деформировалась. О пострадавших не сообщалось.