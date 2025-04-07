«Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве
Грузовая «Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве. Об этом 7 апреля сообщил источник «Известий».
На кадрах видно, что автомобиль упал в подземный переход. В результате инцидента транспортное средство получило серьезные повреждения: бампер смят, а дверь со стороны водителя деформирована.
В настоящее время информация о пострадавших отсутствует. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Москве 6 апреля в результате столкновения двух пассажирских автобусов пострадали восемь человек. По словам очевидца, транспортные средства столкнулись, выехав навстречу друг другу. Причины ДТП не установлены.