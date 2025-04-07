Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе

До середины апреля ожидается восстановление валютных курсов в пределах следующих диапазонов: 82,5–89,50 рублей за доллар, 90–97 рублей за евро и 11,2–12,2 рублей за юань, считает начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Об этом он рассказал «Известиям» 7 апреля.

Центробанк РФ установил на 5 апреля курс американской валюты в районе 84,2 рубля, европейской — 92,9 рубля, китайской — 11,6 рублей. При этом, по данным Мосбиржи, 24 марта юань торгуется на уровне 11,5 рублей.

«Основное давление национальная валюта испытывает из-за резкого снижения нефтяных цен, которое усилит негативный экономический эффект во втором квартале текущего года», — подытожил Соболев.

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов в беседе с «Известиями» заявил 25 февраля, что, помимо геополитики, на укрепление рубля повлияли рост объема чистых продаж со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка. В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер уточнил, что в начале 2025 года на рынке было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов инвалют.