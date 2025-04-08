9 апреля — Матрена Настовица: обычаи, обряды, народные приметы

В народном календаре 9 апреля отмечается Матрена Настовица. Свое название праздник получил из-за твердого наста на земле, образующегося после таяния снега. Так же в народе величали чибиса, который весной возвращается из теплых стран. В 2025 году торжество выпадает на среду. «Известия» рассказывают о традициях, приметах и запретах Матрениного дня.

История праздника Матрена Настовица, отмечаемого 9 апреля

История народного праздника связана с именем раннехристианской святой Матроны Солунской, жившей в III–IV веках в Салониках (Греция). Согласно житию, праведница была рабыней и прислужила в доме иудейки Павтилы, жены солунского военачальника.

Хозяйка принуждала девушку к отступничеству от христианства, однако та не желала отказываться от веры и тайком посещала церковь. Узнав об этом, Павтила приказала побить Матрону палками, а затем заперла в каморке без еды и воды и оставила там умирать. После смерти тело мученицы по распоряжению женщины сбросили со стены дома. Но и жизнь Павтилы оказалось недолгой. Вскоре после кончины Матроны она оступилась на том же месте, откуда сбросили тело рабыни, и разбилась насмерть.

Память святой совершается православной церковью 9 апреля (27 марта по старому стилю). С принятием христианства Матрону стали почитать на Руси. В старину она считалась покровительницей ткачих. Прежде чем сесть за станок, у святой Матроны просили благословения на труд.

Также ей молились о хорошем урожае репы — одного из главных овощей в крестьянской кухне. Репу по обычаю делили на две части: одну оставляли на семена, а из другой готовили пюре и запеканки. Поэтому еще одно название праздника — Матрона Полурепица.

Традиции и запреты на Матрену Настовицу – 2025

Поскольку по старому стилю праздник приходился на последние числа марта, то женщины в последний раз за сезон выносили отбеливать ткани на снежный настил. День также считался благоприятным для любых домашних дел.

По обычаю на Матрену женщины убирались в жилище, чистили кухонную утварь и сортировали вещи. Старые одежду и обувь выносили на улицу, а вечером сжигали в костре. В целом на Матрону старались переделать как можно больше дел. Тогда, согласно поверьям, в доме весь год будут благополучие и достаток. Безделье в праздник порицалось. Тех, кто отлынивал от работы, как считали в старину, удача обойдет стороной.

При этом в праздник положено тщательно следить не только за чистотой одежды, жилища, но и своих слов и мыслей. В народе верили, что всё дурное чревато болезнями и неприятностями. Также в этот день запрещается сквернословить, конфликтовать с близкими и устраивать сцены ревности. Всё это нарушит гармонию в семье, а восстановить согласие будет сложно.

Особое внимание на Матрену Настовицу уделяли поведению птиц. Прежде всего, чибисов, которые в это время возвращались с зимовки. Наши предки верили, что пернатые служат хорошими советчиками в любовных делах. Так, если незамужняя девушка услышала пение чибиса, то к ней посватаются после Троицы. А встреть чибиса сидящим на заборе было плохим знаком, сулившим супружескую неверность.

Чтобы в семье были мир и лад, чибисов подкармливали. Пугать или обижать птиц категорически запрещалось. Нарушившего запрет ждали семейные разногласия и другие невзгоды.

Народные приметы 9 апреля

Согласно погодным приметам, если в Матренин день не слышно петуха, то через пару дней будет дождь или вновь выпадет снег. Если уже прилетели чайки — скоро лед полностью сойдет.

Утренний туман или иней 9 апреля предвещает хороший урожай летом. Виднеющаяся плесень на месте растаявшего снега сулит богатый грибной сезон. А если на голых деревьях поет соловей — в этом году будет неурожай на плодовых деревьях.

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