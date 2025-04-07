Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ
Президент РФ Владимир Путин поздравил российского нападающего и капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соответствующее сообщение 7 апреля опубликовано на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов НХЛ», — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что в спортивной карьере Овечкина значатся такие достижения, как победы на мировых и национальных турнирах, а также «множество других ярких, уникальных свершений», которые вошли в историю отечественной школы хоккея.
Путин отметил, что исторический рекорд стал не только персональным успехом спортсмена, но и настоящим праздником для болельщиков по всему миру, в том числе в России. В поздравлении президент также пожелал Овечкину здоровья, удачи и боевого настроя на покорение новых вершин и в спортивной карьере, и в жизни.
В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
В тот же день телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина. Поздравлением от Жукова стал клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.