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Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ

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Фото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российского нападающего и капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соответствующее сообщение 7 апреля опубликовано на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов НХЛ», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в спортивной карьере Овечкина значатся такие достижения, как победы на мировых и национальных турнирах, а также «множество других ярких, уникальных свершений», которые вошли в историю отечественной школы хоккея.

Путин отметил, что исторический рекорд стал не только персональным успехом спортсмена, но и настоящим праздником для болельщиков по всему миру, в том числе в России. В поздравлении президент также пожелал Овечкину здоровья, удачи и боевого настроя на покорение новых вершин и в спортивной карьере, и в жизни.

Рекорд Гретцки побит: Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ

В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

В тот же день телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина. Поздравлением от Жукова стал клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.

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