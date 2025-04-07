ЦБ России может разместить российский флаг на новых купюрах
Центральный банк (ЦБ) РФ рассматривает возможность добавления изображения российского флага на новые банкноты. Об этом 7 апреля заявил директор департамента наличного денежного обращения Центробанка Василий Прокофьев.
«Внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь требует выпуска новой модификации банкнот», — приводит сообщение Прокофьева «РИА Новости».
Он также заявил, отвечая на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития, что при разработке новой версии банкнот учтут предложения экспертов.
Заместитель председателя регулятора Сергей Белов 4 апреля сообщил, что ЦБ приступил к разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей. Кроме того, в 2026 году начнется моделирование купюр номиналом 10 и 50 рублей. По словам Белова, сроки выпуска модернизированных купюр были сдвинуты из-за того, что процедуру выбора символа сделали открытой.