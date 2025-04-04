В ЦБ рассказали о разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей

Центробанк России (ЦБ) приступил к разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей. Об этом 4 апреля сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

«Работа идет, художники Гознака и Банка России уже разработали эскизы этой банкноты. Окончательное решение должен принять совет директоров Банка России. Планируем представить банкноту до конца года», — заявил Белов в интервью «Интерфаксу».

Белов также рассказал, что в 2026 году начнется разработка дизайна купюр номиналом 10 и 50 рублей. По его словам, сроки выпуска модернизированных купюр были сдвинуты из-за того, что процедуру выбора символа сделали открытой.

«Это произошло в связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов. Планируем выпустить их до 2028 года», — сказал зампред.

Ранее, 7 февраля, ЦБ России объяснил причину возвращения в обиход в 2022 году бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей наряду с монетами. В пресс-службе регулятора рассказали, что население стало охотнее пользоваться бумажными деньгами после того, как улучшилось их качество. В конце 2025 года Банк России также планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей, уточнили в пресс-службе.