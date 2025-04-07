Число погибших из-за наводнений и торнадо в США увеличилось до 20 человек
В США число погибших от сильных штормов и наводнений в южных штатах достигло 20 человек. Об этом 7 апреля сообщил телеканал ABC News со ссылкой на губернаторов и других представителей властей.
«Начиная со среды по меньшей мере 20 человек погибли в результате непогоды, включая 9-летнего мальчика в Кентукки, которого унесло потоком воды, когда он шел на автобусную остановку», — уточняется в публикации.
Cпасательные команды продолжают работу в пострадавших от сильных дождей и ураганов населенных пунктах. Отмечается, что на данный момент погибшие есть в шести штатах: Теннесси, Миссури, Кентукки, Индиане, Арканзасе и Миссисипи.
Повреждения получила инфраструктура нескольких штатов: затоплены дороги, повалены деревья и линии электропередачи. По данным издания, за последнюю неделю было зафиксировано более 90 случаев возникновения торнадо.
Газета The Washington Post 6 апреля сообщила о росте числа погибших от непогоды до 15 человек. Уточняется, что большинство жертв были из западной части Теннесси.
Кроме того, 29 марта четыре человека погибли в результате наводнения на границе США и Мексики. Сообщается, что из-за ливней выпало более 21,5 дюйма (около 54,6 см) осадков; целые районы были затоплены, а дренажные системы не справлялись.