Число погибших из-за наводнений и торнадо в США увеличилось до 15 человек

В США число погибших от непрекращающихся штормов и наводнений на юге страны достигло 15 человек, сообщает 6 апреля газета The Washington Post.

Cпасательные команды продолжают работу в уставших от сильных дождей населенных пунктах. Отмечается, что на данный момент погибшие есть в пяти штатах. В их числе — пятилетний ребенок в Арканзасе, еще один мальчик, погибший по дороге в школу, в Кентукки, а также начальник пожарной охраны в Миссури, который сам участвовал в поисково-спасательных работах.

«Большинство жертв были из западной части Теннесси — еще пять смертей зарегистрировано там в субботу, согласно данным департамента здравоохранения штата», — отмечает СМИ.

Большая часть разрушений в настоящее время наблюдается на территориях от Арканзаса до Кентукки. Согласно предупреждению национальной метеорологической службы, наводнения и торнадо пока будут продолжаться, в связи с чем ситуация является «особенно опасной и угрожающей жизни».

«Пока шторм не утихнет, наводнения будут носить широкомасштабный характер, поскольку новые волны влаги будут продолжать неоднократно проходить по осажденному и уже перенасыщенному водой региону», — приводит сообщение газета.

5 апреля телеканал ABC News сообщал о гибели по меньшей мере 12 человек из-за стремительного ухудшения погодных условий в США. Отмечалось, что в настоящее время всё еще сохраняются угроза сильного наводнения в штате Мемфис, а также высокий риск появления торнадо в Техасе.

Ранее, 29 марта, четыре человека погибли в результате наводнения на границе США и Мексики. Сообщается, что в результате ливней выпало более 21,5 дюйма (54,6 см) осадков, в результате чего целые районы были затоплены, а дренажные системы просто не справлялись. 16 марта сообщалось, что в результате штормов, которые проходят на юге и Среднем Западе США, погибло по меньшей мере 36 человек.