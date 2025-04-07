8 апреля — День российской анимации: история и традиции праздника, как отмечают в 2025 году

Ежегодно 8 апреля в нашей стране отмечается День российской анимации. Праздник призван отметить выдающуюся роль анимационного искусства в развитии отечественного кинематографа и посвящен всем создателям и поклонникам мультфильмов. В 2025 году торжество выпадает на вторник. «Известия» рассказывают об истории праздника и какие мероприятия приурочены к этой дате в текущем году.

История Дня российской анимации, отмечаемого 8 апреля

День российской анимации был учрежден указом президента в 2022 году к 110-летию выхода первого мультипликационного фильма в России. Это была немая картина «Прекрасная Люканида, или Война усачей и рогачей». Премьера мультфильма состоялась 8 апреля 1912 года.

Фильм был снят биологом Владиславом Старевичем и рассказывал о жизни насекомых. Съемки проходили по принципам кукольного кино, однако в кадре вместо кукол находились жуки-рогачи. Лента поразила зрителей именно своей техникой. Многие были уверены, что смотрят уникальные натурные съемки, а не рукотворные модели.

Именно с этой даты начинается история российской мультипликации. В дальнейшем она была выбрана в качестве праздничной. До выхода указа ее отмечали неофициально с 2012 года — в столетний юбилей отечественной анимации. Тогда же было принято решение проводить торжество ежегодно.

Также художники-мультипликаторы и все, кто трудится над созданием анимационного кино, отмечают еще один праздник — Международный день анимации. Ежегодно его празднуют осенью, 28 октября.

Как отмечают День российской анимации – 2025

В День российской анимации в городах проводят фестивали, бесплатные показы мультфильмов и мастер-классы от известных аниматоров. В школах и библиотеках проходят лекции об искусстве создания мультфильмов. С каждым годом география праздника расширяется и охватывает всё больше регионов.

Еще одно важное событие праздника — открытый российский фестиваль анимационного кино «Суздальфест». Это главный российский фестиваль анимации, который традиционно проходит в марте каждого года в Суздале. Его программа подразделяется на два потока — детскую и взрослую анимации, причем большинство мультфильмов можно увидеть только в рамках фестиваля.

Также к торжеству приурочена национальная анимационная премия «Икар», которую присуждают аниматорам и мультипликаторам за достижения в области анимационного кино. В 2025 году пройдет 11‑я церемония награждения.

Кроме того, в день праздника в Москве состоится большая пресс-конференция с участием представителей Ассоциации анимационного кино, киностудии «Союзмультфильм», Киностудии имени Горького и телеканала «Карусель». В ходе мероприятия поговорят о развитии российской анимации, мерах поддержки отрасли, новых технологиях и предпочтениях современных зрителей. Трансляция будет доступна 8 апреля на сайте ТАСС.

А для поклонников анимационного кино большую праздничную программу подготовили на ВДНХ. Гостей ждут с 12:00 до 19:00 в павильоне «Союзмультпарк». Для детей и взрослых запланированы различные мастер-классы, интерактивные игры, квизы и трансляция уникальных кадров с производства киностудии «Союзмультфильм». В течение дня посетителей будут встречать Шапокляк, Трубадур, Гениальный сыщик и другие герои популярных мультфильмов. Каждому гостю праздника подарят памятный сувенир.

Интересные факты о российской анимации

Первым русским мультипликатором считается балетмейстер Мариинского театра Александр Ширяев. С 1906 по 1909 год он снял на 17,5-миллиметровую пленку ряд лент с танцующими фигурками на фоне неподвижных декораций, с точностью воспроизведя основные балетные партии. Однако свои работы он показывал лишь знакомым и студентам, на широкий экран они не выходили.

Большое развитие анимация получила в советское время. В 1920-х годах небольшие объединения мультипликаторов начали появляться по всей стране. Художники экспериментировали с формами, сюжетами и оборудованием, чему способствовала общая атмосфера русского авангарда, ключевая для искусства тех лет.

В то же время активно развивалась ленинградская фабрика «Совкино», на которой был снят рисованный мультипликационный фильм «Тараканище». А в 1936 году была основана знаменитая киностудия «Союзмультфильм», выпустившая десятки мультфильмов, имевших успех не только в СССР, но и за рубежом: «Ну, погоди!», «Винни Пух», «Крокодил Гена», «Трое из Простоквашино».

Сегодня российская анимация давно вышла из тени советской мультипликации. Изменились не только сюжеты, но и технологии, которые открывают новые возможности для мультипликаторов. Среди мультфильмов последних лет можно отметить «Лунтик и его друзья», «Барбоскины», «Маша и Медведь», «Смешарики», мультипликационные саги о приключениях русских богатырей Ильи Муромца, Алеши Поповича, которые пользуются большой популярностью у россиян.

Ранее «Известия» писали, что в России вышел новый мультсериал «Супер Ралли. Тайна двух планет», в создании которого участвовали настоящие гонщики.