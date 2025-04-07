Религиозное движение неопятидесятников могло стать причиной смерти адепта

В России набирает обороты религиозное движение неопятидесятников, лидеры которого используют труд своих адептов ради личного обогащения. О мошеннических схемах движения рассказал его бывший участник, житель Пермского края Николай Шаврин, прежде чем покончить с собой. «Известия поговорили с источником в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, 26 февраля 2025 года 35-летний мужчина добровольно ушел из жизни, обвинив в своей смерти лидеров Российской церкви христиан веры евангельской «Новый Завет» (РЦХВЕ) и описав подробности своей жизни в общине.

Шаврин сообщил, что изначально его «стремление к духовности было совершенно искренним». Он посвятил «служению» около 12 лет. Из них четыре с половиной года был на «полном служении», что, по словам других адептов, означает полную отдачу «церкви» всех денег, труда, сил и времени.

В течение этих лет мужчина «много раз показывал смирение и приверженность на деле и брался за работу, которую другие делать не хотели». Но в итоге «всё это было зря», поскольку он «оказался никому не нужен», рассказал Шаврин.

Разочарование наступило, когда он понял, что жизнь в общине построена на продвижении по внутрицерковной карьерной лестнице узкого круга людей. Как правило, объяснил Шаврин, это сыновья и другие родственники пасторов.

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Жизнь по «Завету»: бывший адепт неопятидесятников обвинил церковь в суициде