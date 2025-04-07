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В Китае начали расследование по подозрению в коррупции бывшего вице-премьера

FT: в Китае ведут расследование в отношении сына экс-замглавы госсовета
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В Китае начали расследование в отношении сына бывшего вице-премьера страны Лю Хэ, финансиста, основателя компании Skycus Capital Лю Тяньжаня по подозрению в коррупции. Об этом 6 апреля сообщила газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

«[Расследование] связано с предполагаемой коррупцией, связанной с финансами», — говорится в публикации.

По информации бывшего коллеги Тяньжаня, он уже длительное время находится под следствием. Еще один источник газеты сообщил, что сын бывшего вице-премьера был задержан.

Как указала FT, изначально расследование было связано с планами Ant Group провести первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму $37 млрд, но в ходе проверки выявили эпизоды коррупции.

Об этом доложили председателю КНР Си Цзиньпину, добавила газета.

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