В Китае начали расследование по подозрению в коррупции бывшего вице-премьера
В Китае начали расследование в отношении сына бывшего вице-премьера страны Лю Хэ, финансиста, основателя компании Skycus Capital Лю Тяньжаня по подозрению в коррупции. Об этом 6 апреля сообщила газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
«[Расследование] связано с предполагаемой коррупцией, связанной с финансами», — говорится в публикации.
По информации бывшего коллеги Тяньжаня, он уже длительное время находится под следствием. Еще один источник газеты сообщил, что сын бывшего вице-премьера был задержан.
Как указала FT, изначально расследование было связано с планами Ant Group провести первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму $37 млрд, но в ходе проверки выявили эпизоды коррупции.
Об этом доложили председателю КНР Си Цзиньпину, добавила газета.
Ранее, 25 марта, сообщалось, что Швейцарский суд оправдал бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини по обвинениям в мошенничестве и нецелевом использовании средств. Прокуратура предъявила обвинение Блаттеру и Платини по незаконной выплате, сумма которой составила около $2,2 млн. Однако футбольных функционеров оправдали в июле 2022 года, после чего была подана апелляция на решение суда.