Блаттера и Платини оправдали по делу о коррупции в ФИФА и УЕФА
Швейцарский суд оправдал бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини по обвинениям в мошенничестве и нецелевом использовании средств. Об этом 25 марта рассказал France24.
«Бывших футбольных функционеров оправдали во второй раз по обвинениям в мошенничестве, подделке документов, ненадлежащем управлении и незаконном присвоении более $2 млн из средств ФИФА в 2011 году», — сообщает издание.
Прокуратура предъявила обвинение Блаттеру и Платини по незаконной выплате со стороны ФИФА, сумма которой составила около $2,2 млн. Однако футбольных функционеров оправдали в июле 2022 года, после чего была подана апелляция на решение суда.
«Спорт-Экспресс» уточняет, что в декабре 2015 года Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет. Позднее срок отстранения Блаттера был сокращен до шести лет, а Платини — до четырех лет.
26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта, что узнал о долге футбольного клуба «Крылья Советов» на сумму 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его словам, подобная система действует несколько лет. Губернатор предложил отказаться финансировать ее за счет налогоплательщиков.
После этого Федорищев передал факты коррупционных схем в полицию. При этом он выразил разочарование из-за того, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) попросили подтверждения, и подчеркнул, что выступает за «чистый спорт». Позже, 4 декабря, МВД России сообщило о начале проверки после слов Федорищева.