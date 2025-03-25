Реклама
Прямой эфир
Авто
ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Мир
Трамп обязал избирателей подтверждать американское гражданство на выборах
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Мир
Сийярто призвал ЕС не вмешиваться в переговоры России и США по Украине
Экономика
Число производителей БПЛА и их компонентов в МСП за три года выросло в два раза
Спорт
Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Общество
Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов
Спорт
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Общество
Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Мир
Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву для обсуждения конфликта на Украине
Общество
В РАН выступили за увеличение возраста молодежи
Мир
США заключили контракт на $1 млрд на поставку материалов для АПЛ класса Virginia
Мир
В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров
Мир
Россия в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа
Мир
В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Общество
Защита блогера Блиновской обжаловала приговор

Блаттера и Платини оправдали по делу о коррупции в ФИФА и УЕФА

0
EN
Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Швейцарский суд оправдал бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини по обвинениям в мошенничестве и нецелевом использовании средств. Об этом 25 марта рассказал France24.

«Бывших футбольных функционеров оправдали во второй раз по обвинениям в мошенничестве, подделке документов, ненадлежащем управлении и незаконном присвоении более $2 млн из средств ФИФА в 2011 году», — сообщает издание.

Прокуратура предъявила обвинение Блаттеру и Платини по незаконной выплате со стороны ФИФА, сумма которой составила около $2,2 млн. Однако футбольных функционеров оправдали в июле 2022 года, после чего была подана апелляция на решение суда.

«Спорт-Экспресс» уточняет, что в декабре 2015 года Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет. Позднее срок отстранения Блаттера был сокращен до шести лет, а Платини — до четырех лет.

«Агентские вознаграждения — деньги, уходящие из футбольной индустрии»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров — о возможных изменениях регламента РФС по работе с посредниками, результатах своего клуба и человеческих качествах Константина Тюкавина

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта, что узнал о долге футбольного клуба «Крылья Советов» на сумму 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его словам, подобная система действует несколько лет. Губернатор предложил отказаться финансировать ее за счет налогоплательщиков.

После этого Федорищев передал факты коррупционных схем в полицию. При этом он выразил разочарование из-за того, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) попросили подтверждения, и подчеркнул, что выступает за «чистый спорт». Позже, 4 декабря, МВД России сообщило о начале проверки после слов Федорищева.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025