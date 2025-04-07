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Экипажи танков Т-80БВ оказали поддержку мотострелкам на южнодонецком направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Экипажи танков Т-80БВ бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» в ходе боевой задачи обеспечили огневую поддержку подразделениям мотострелков на южнодонецком направлении зоны специальной военной операции (СВО). Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Оснащенные современными системами управления огнем, Т-80БВ эффективно поражают укрепления, бронетехнику и живую силу противника на дистанциях свыше 5 км. Для защиты от дронов-камикадзе используются металлические обвесы, однако мобильность машины сохраняется: экипажи готовы мгновенно сменить огневую позицию», — рассказали в ведомстве.

Танковые экипажи могут вести стрельбу по целям как с закрытых, так и с открытых позиций. В это же время корректировать огонь с воздуха им помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Работаем в связке с БПЛА: дрон наводит, танк уничтожает. Даже если цель сместилась на 10 метров — без проблем. Танк — это практически снайперская винтовка», — заявил командир танкового батальона с позывным «Алтай».

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6 апреля гвардии ефрейтор Панов в составе экипажа танка уничтожил пять огневых точек ВСУ. Группа по минированию прибыла к заданной точке, успешно установила минно-взрывные заграждения и уже направлялась назад в часть, когда саперы попали под минометный обстрел противника. Один из российских солдат получил осколочные ранения руки и ноги. Перевозчиков незамедлительно оказал пострадавшему первую помощь и организовал его эвакуацию в полевой госпиталь.

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