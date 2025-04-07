Чиновник из Иордании устроил дебош на рейсе из Малайзии в Австралию

В Сиднее задержали чиновника из Иордании Шади Тайсира Айеда Аль-Саайде, напавшего на члена экипажа рейса из Малайзии в Австралию. Об этом 6 апреля сообщил телеканал ABC со ссылкой на адвоката.

Уточняется, что 46-летний Аль-Саайде обвиняется в попытке открыть аварийные выходы из самолета авиакомпании AirAsia и в нападении на бортпроводника. Его задержали после того, как воздушное судно приземлилось в аэропорту Синдея.

При этом, как указали в издании, сам Аль-Саайде заявил, что принял лекарства и снотворное и ничего не помнит об инциденте. Кроме того, перед посадкой на рейс чиновник из Иордании употребил алкоголь.

«Гражданину Иордании было отказано в освобождении под залог», — следует из публикации.

Телеканал отметил, что у обвиняемого в создании угрозы безопасности ранее не было судимостей.

Ожидается, что он предстанет перед судом в среду.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что совершавший рейс с острова Бали в Мельбурн самолет компании Jetstar развернулся в полете над Индийским океаном после попытки одного из пассажиров открыть дверь. По прибытии в аэропорт местные власти на Бали помогли высадить авиадебошира из самолета.