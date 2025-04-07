Пытавшийся ввезти в РФ взрывчатку водитель сообщил о незнании груза

Водитель задержанного на границе микроавтобуса с партией взрывчатки Евгений Манько заявил, что не знал о грузе, который доставлял в Россию. Соответствующее заявление он сделал в субботу, 6 апреля.

«Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще», — сказал задержанный водитель в эфире телеканала «Беларусь 1».

Как указали в издании, микроавтобус направлялся из Литвы через польско-белорусскую границу в Россию.

По словам самого Манько, он специализируется на перевозках из Европы в Белоруссию и РФ. А заказчиком этого груза водитель назвал своего знакомого из Эстонии.

Ранее в этот день сотрудники государственного таможенного комитета Белоруссии изъяли крупнейшую партию взрывчатки весом 580 кг. По факту происшествия проводится расследование. Устанавливаются происхождение груза, его конечный пункт назначения и возможные причастные лица.