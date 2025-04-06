В Белоруссии предотвратили ввоз в ЕАЭС крупнейшей партии взрывчатки
Крупнейшая партия взрывчатки была изъята на белорусско-польской границе сотрудниками государственного таможенного комитета Белоруссии. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
«Белорусской таможенной службой пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
По данным комитета, 41-летний водитель пытался ввезти 580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно из США. Груз планировалось доставить через территорию Белоруссии в Российскую Федерацию.
Подозреваемый задержан, по факту происшествия проводится расследование. Устанавливаются происхождение груза, его конечный пункт назначения и возможные причастные лица.
Ранее, 31 марта, таможенные органы Белоруссии поймали нелегально приехавшего из Литвы в пустом вагоне 27-летнего гражданина США. Для дальнейших разбирательств американец был передан органам пограничной службы.