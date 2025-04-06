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Овечкин прокомментировал свою 895-ю шайбу и новый рекорд НХЛ по голам

Овечкин: установка нового рекорда НХЛ стала прекрасным моментом для меня и семьи
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Российский хоккеист Александр Овечкин считает важным установку им нового рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам. Об этом 6 апреля спортсмен рассказал в ходе интервью канадскому изданию Sportsnet, опубликованному в социальной сети X.

«Да, это важный момент для хоккея. Прекрасный момент для моей семьи, меня самого, этой организации, моих товарищей по команде. И да, конечно, это очень важно», — сообщил он.

По словам Овечкина, он с оптимизмом смотрит на этот момент, поскольку «наконец-то никто не будет спрашивать» его о том, когда же будет побит предыдущий рекорд канадца Уэйна Гретцки в 894 шайбы.

«Просто наслаждайтесь и наслаждайтесь временем, и вы знаете, что осталось пять или шесть игр, и начнется самое интересное. Так что да, я просто должен быть готов к этому», — поделился российских хоккеист.

«Когда первый раз увидел Овечкина в команде, не рискнул подойти»
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Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.

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