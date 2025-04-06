«Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче 23-го тура РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Ростов» в 23-м туре чемпионата России по футболу. Встреча прошла на «Ростов Арене» 6 апреля и завершилась со счетом 3:0.
Ростовчане провели вторую половину игры в меньшинстве — форвард Алексей Сутормин получил красную карточку за грубый подкат на 4-й добавочной минуте первого тайма.
Голами у победителей отметились полузащитники Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко.
В результате победы над «Ростовом» «Спартак» занял второе место в турнирное таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 47 очками, сместив петербургский «Зенит» на третью строчку.
Ранее, 16 марта, спартаковцы впервые с ноября 2017 года выиграли у петербуржцев в матче 21-го тура РПЛ со счетом 2:1. Победу команде принес дубль люксембургского полузащитника Кристофера Мартинса, который отличился на 47-й и 90-й минутах. Голом в составе гостей на 84-й минуте отметился полузащитник Луис Энрике.