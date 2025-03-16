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Московский «Спартак» впервые с ноября 2017 года обыграл питерский «Зенит»

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Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров
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Московский футбольный клуб (ФК) «Спартак» впервые с ноября 2017 года выиграл у петербургского «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), счет встречи 16 марта составил 2:1.

Победу команде принес дубль люксембургского полузащитника Кристофера Мартинса, который отличился на 45+2-й и 90-й минутах, отмечает «Спорт-Экспресс». Голом в составе гостей на 84-й минуте отметился бразилец Луис Энрике.

Набрав 43 очка, «Спартак» поднялся на вторую строчку в РПЛ, обойдя «Зенит», у которого также 43 очка, по дополнительным показателям. Таким образом, питерцы заняли третье место в турнирной таблице.

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ФК «Спартак» 9 марта проиграл казанскому ФК «Рубин» в матче 20-го тура РПЛ со счетом 1:2, прервав серию из семи побед. Матч проходил в гостях у «Рубина» в Казани.

В свою очередь, «Зенит» 8 марта обыграл в гостях воронежский «Факел» в матче РПЛ со счетом 2:0. Счет на 19-й минуте открыл аргентинский форвард гостей Лусиано Гонду. Увеличил преимущество петербургского клуба на 57-й минуте нападающий из Колумбии Матео Кассьерра. За 11 минут до этого он вышел на замену.

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