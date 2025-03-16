Московский «Спартак» впервые с ноября 2017 года обыграл питерский «Зенит»
Московский футбольный клуб (ФК) «Спартак» впервые с ноября 2017 года выиграл у петербургского «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), счет встречи 16 марта составил 2:1.
Победу команде принес дубль люксембургского полузащитника Кристофера Мартинса, который отличился на 45+2-й и 90-й минутах, отмечает «Спорт-Экспресс». Голом в составе гостей на 84-й минуте отметился бразилец Луис Энрике.
Набрав 43 очка, «Спартак» поднялся на вторую строчку в РПЛ, обойдя «Зенит», у которого также 43 очка, по дополнительным показателям. Таким образом, питерцы заняли третье место в турнирной таблице.
ФК «Спартак» 9 марта проиграл казанскому ФК «Рубин» в матче 20-го тура РПЛ со счетом 1:2, прервав серию из семи побед. Матч проходил в гостях у «Рубина» в Казани.
В свою очередь, «Зенит» 8 марта обыграл в гостях воронежский «Факел» в матче РПЛ со счетом 2:0. Счет на 19-й минуте открыл аргентинский форвард гостей Лусиано Гонду. Увеличил преимущество петербургского клуба на 57-й минуте нападающий из Колумбии Матео Кассьерра. За 11 минут до этого он вышел на замену.