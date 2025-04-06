В Москве открыли беговой сезон 5-километровым забегом «Апрель»

Вокруг территории спртивного комплекса «Лужники» в Москве 6 апреля состоялся пятикилометровый забег «Апрель», который послужил открытием бегового сезона.

Маршрут проходил по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участников забега не оставили даже погодные условия и осадки в виде снега.

Первыми стартовали участники третьего этапа Студенческого кубка «Бегового сообщества». Лучшие результаты показали учащийся Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и студентка Московского педагогического государственного университета.

В гонке среди мужчин победил Иван Панферов. Он преодолел дистанцию за 14 минут 56 секунд. В женской гонке с результатом 16 минут 55 секунд одержала победу Алла Сидорова.

Соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова в беседе с «Известиями» 9 марта назвала главной ошибкой начинающих спортсменов попытку сразу заниматься интенсивно и часто, что быстро приводит к отказу от спорта. Она подчеркнула, что тренироваться стоит по заранее спланированному графику, уделяя внимание регулярности, а не интенсивности.