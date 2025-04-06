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Эксперт назвала главные ошибки начинающих спортсменов

Эксперт Гуфранова: заниматься спортом нужно по заранее спланированному графику
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Главная ошибка начинающих спортсменов — попытка сразу заниматься интенсивно и часто, что быстро приводит к отказу от спорта. Между тем, тренироваться стоит по заранее спланированному графику, уделяя внимание регулярности, а не интенсивности. О том, как закрепить спорт в своей жизни, «Известиям» 6 апреля рассказала соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова.

«Не пытайтесь сразу же проводить многочасовые тренировки, не нужен график, где спорт каждый день. Начните с коротких, но регулярных занятий — 10-15 минут в день будет достаточно, чтобы постепенно привыкнуть к физической нагрузке», — рекомендовала эксперт.

Она объяснила, что главное — регулярность, а не интенсивность. Кроме того, не обязательно ограничиваться тренажерным залом — можно попробовать различные активности: фитнес, йогу, танцы, плавание, бег или боевые искусства.

«Ищите форматы и направления, которое подойдут. Если вы будете получать удовольствие от процесса, спорт будет в радость и быстрее станет неотъемлемой частью жизни», — уточнила специалист.

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По ее словам, тренировки должны стать частью расписания, как важные встречи или рабочие задачи. Она советует заранее планировать, когда и где пройдет занятие и придерживаться этого плана.

Не менее важно и окружение. По мнению Гуфрановой, спортивная семья или друзья — это уже половина успеха. Однако если близкие не увлечены тренировками, то можно присоединиться к комьюнити в фитнес-клубе, танцевальной студии или сообществу бегунов. Она объяснила: если тренироваться с единомышленниками — появляется ощущение ответственности перед группой, что помогает не пропускать занятия.

Эксперт также отметила важность фиксации успеха — можно делать фото до и после начала тренировок, записывать замеры тела и вес. Кроме того, полезно записывать время пробежек и отмечать, сколько повторений определенного упражнения уже освоено.

«Чтобы поддерживать мотивацию и привнести элемент соревновательности, участвуйте в мероприятиях, связанных с вашей тренировочной деятельностью. Это могут быть танцевальные фестивали, марафоны, соревнования по плаванию или йога-ретриты. Такие события помогают ощутить результат своего труда, вдохновляют и открывают новые возможности для самореализации», — подсказала Гуфранова.

Ранее, 4 апреля, невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» о пользе физической активности для мозга. По ее словам, регулярные занятия спортом стимулируют кровоснабжение мозга, укрепляют существующие нейронные связи и способствуют образованию новых. Она объяснила, что мозг, как и мышцы, нужно тренировать — решать логические загадки и головоломки, осваивать иностранные языки, как можно больше читать, играть в интеллектуальные игры.

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