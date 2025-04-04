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Невролог раскрыла секреты активного долголетия для мозга

Невролог Демьяновская: оплачиваемая деятельность защищает мозг от старения
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Фото: Global Look Press/Wosunan Photostory
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Замедлить возрастные изменения и сохранить остроту ума даже в пожилом возрасте реально. Для этого необходимо придерживаться правильного питания, не пренебрегать физической активностью и читать как можно больше. Об этом 4 апреля «Известиям» рассказала невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, даже в солидном возрасте функции головного мозга не должны страдать настолько, чтобы приносить выраженный дискомфорт в жизни и в быту. Первое, на что следует обратить внимание, — это рацион. Мозг очень энергозатратен, он «забирает» около 20% всей энергии организма. Для его правильной работы важны полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 — они поддерживают целостность клеток мозга. Натуральные источники таких кислот — жирные сорта морской рыбы (горбуша, сайра, сельдь), семена льна, масло и ядра грецкого ореха.

«Также очень важно получать достаточное количество антиоксидантов — веществ, которые защищают клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов», — добавила Демьяновская.

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Она уточнила, что антиоксидантами богаты свежие ягоды, фрукты и овощи, такие как черника, малина, клубника, шпинат, сладкий перец, брокколи. О витаминах группы B забывать тоже не стоит: они поддерживают работу нервной системы, а их дефицит может привести к ухудшению памяти и к другим когнитивным нарушениям, заявила эксперт. Источники этих витаминов — злаки, мясные и молочные продукты, яйца, бобовые. А вот количество рафинированного сахара и полуфабрикатов, по словам специалиста, лучше сократить: такие продукты могут спровоцировать метаболические нарушения, которые могут негативно сказаться на работе мозга.

«Другой важный фактор — физическая активность. Регулярные занятия спортом стимулируют кровоснабжение мозга, укрепляют существующие нейронные связи и способствуют образованию новых», — отметила невролог.

Она объяснила, что мозг, как и мышцы, нужно тренировать — решать логические загадки и головоломки, осваивать иностранные языки, как можно больше читать, играть в интеллектуальные игры. Впрочем, гулять на свежем воздухе не менее важно. Демьяновская обратила внимание, что координация, ориентирование на местности тоже контролируются центральной нервной системой и должны поддерживаться.

«По возможности нужно продолжать работать как можно дольше. Исследования показали, что оплачиваемая деятельность способствует поддержанию когнитивных функций», — заявила врач.

Она уточнила: кроме прочего нужно научиться справляться со стрессом — медитировать, использовать техники глубокого дыхания и мышечной релаксации, спать не менее 7–8 часов в сутки и обязательно находить время для хобби и общения с близкими людьми. А вот социальная изоляция, как утверждает эксперт, напротив, может ухудшить когнитивные способности.

Ранее, 1 апреля, бизнес-психолог, кризисный консультант Юлия Добрынина рассказала «Известиям», как вернуть мотивацию. По мнению специалиста, важно честно признать, что нельзя больше двигаться вперед. Это не слабость, а нормальная реакция организма на перегрузку. Кроме того, важно не просто отдыхать, а качественно восстанавливаться, в этом поможет сон — глубокий и без будильников, прогулки на природе, вдали от суеты, а также тишина — отключение гаджетов и время наедине с собой.

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