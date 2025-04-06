Житель Горловки пострадал в результате артобстрела ВСУ

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) местный житель пострадал в результате атаки на город украинских боевиков. Об этом 6 апреля сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

«Ранен мирный житель», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили артиллерийский обстрел.

Уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская 6 апреля сообщила о шести пострадавших, среди которых четыре ребенка, в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в населенном пункте Граково. По ее словам, тяжелые ранения получили женщина, ее трехлетняя дочь и 13-летний подросток. Самой маленькой пострадавшей оказалась двухлетняя девочка, врачи были вынуждены ампутировать ей руку из-за множественных тяжелых ранений.