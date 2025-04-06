Матвиенко указала на стремление Европы подвести мир к краю пропасти

Европейские страны, которые спровоцировали две мировые войны, вновь подводят весь мир к краю пропасти. Такое мнение 6 апреля высказала председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

«Европа, которая была источником двух мировых войн, снова подводит планету к краю пропасти», — отметила она, выступая на пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в рамках общей дискуссии.

По ее словам, заложниками такой политики являются и развивающиеся страны, поскольку санкции негативно влияют в целом на мировую экономику и «усугубляют ситуацию с продовольствием».

Также Матвиенко отметила, что против России введено беспрецедентное количество ограничительных мер, «но антироссийские репрессии не работают».

По ее словам, экономика России успешно справилась с давлением, сумела перестроиться, найти новые рынки и «обогнать по темпам развития тех, кто вводит санкции».

Ранее, 4 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что экономика России развивается и растет вопреки наложенным на страну санкциям. Он также подчеркнул, что сейчас Россия не выдвигает никаких явных требований по снятию со страны санкций.