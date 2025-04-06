Число пострадавших из-за ураганного ветра в Хакасии возросло до 40

Число пострадавших в результате урагана на территории Хакасии увеличилось до 40, среди них два ребенка. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба минздрава республики.

«Госпитализировано пять человек, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии. 35 пациентов находятся на амбулаторном лечении», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Также уточняется, что всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме.

5 апреля глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что ветер повредил крыши домов и социальных объектов в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе. На территории многих муниципалитетов обострились пожары, в некоторых местах наблюдается нарушение электроснабжения. Позднее, 6 апреля, сообщалось о 32 пострадавших, пять из них были госпитализированы.