Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии возросло до 32 человек
В Хакасии количество пострадавших из-за сильного ветра увеличилось до 32 человек. Об этом 6 апреля сообщает минздрав региона со ссылкой на данные Республиканского центра медицины катастроф.
«По оперативной информации <...>, в медицинские организации, подведомственные минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 32 человека, в том числе один ребенок», — указано в Telegram-канале ведомства.
Пять человек из пострадавших были госпитализированы, одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Все остальные граждане отпущены на амбулаторное лечение.
В ведомстве сообщили, что пациенты получают помощь в полном объеме, исходя из имеющихся медицинских стандартов и рекомендаций.
5 апреля глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что ветер повредил крыши домов и социальных объектов в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе. На территории многих муниципалитетов обострились пожары, в некоторых местах наблюдается нарушение электроснабжения. Сообщалось об 11 пострадавших, пять из них были госпитализированы.