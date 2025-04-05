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Число пострадавших при урагане в Хакасии выросло до 11

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Порядка 11 жителей Хакасии обратились в медучреждения региона с травмами, полученными в результате урагана. Об этом 5 апреля сообщил минздрав республики.

«Госпитализированы пять человек. В Абаканскую межрайонную больницу госпитализированы трое пациентов, в Саяногорскую межрайонную больницу -— двое. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении», — указано в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что все медорганизации Хакасии приведены в повышенную готовность. Положение с оказанием медпомощи находится под особым контролем республиканского минздрава.

«Все решения принимаются в оперативном порядке. Каких-либо проблем с оказанием медицинской помощи не зафиксировано», — добавили в ведомстве.

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Ранее в тот же день глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что ветер повредил крыши домов и социальных объектов в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе. На территории многих муниципалитетов обострились пожары, в некоторых местах наблюдается нарушение электроснабжения.

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