Реклама
Прямой эфир
Армия
Росгвардейцы уничтожили дрон «Баба-яга» ВСУ в Брянской области
Культура
В Москве прошел концерт Королевского Бангкокского оркестра
Общество
Суд Москвы арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны по делу о взятках
Общество
Битцевский маньяк заявил о готовности признаться в совершении еще 11 убийств
Происшествия
В Калиновке Красноярского края загорелись жилые дома и постройки
Мир
Захарова назвала оскорблением выдворение РФ с мероприятий к 80-летию Победы в ФРГ
Спорт
Запашный предрек серьезное опережение Овечкиным рекорда Гретцки
Мир
Генсек НАТО сравнил увеличение военных расходов ЕС с временами холодной войны
Мир
В Финляндии заявили об отклонении темы об отправке военных на Украину от курса
Наука и техника
Ракету с пилотируемым «Союзом МС-27» установили на старте Байконура
Общество
В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ураганного ветра
Армия
Над Донецком и Макеевкой за ночь сбили 28 беспилотников ВСУ
Спорт
У стадиона Capital One Arena стоит «Овимобиль» с манекенами Овечкина и Гретцки
Происшествия
МЧС сообщило о тушении более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае
Мир
В японском городе Хатиодзи столкнулись два автобуса
Спорт
Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ
Спорт
Овечкин поблагодарил семью и болельщиков после повторения рекорда Гретцки

Четыре человека пострадали из-за урагана в Абакане

0
EN
Фото: t.me/konovalov_khakasia19
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В результате урагана в Абакане пострадали четыре человека. Об этом 5 апреля сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов по итогам оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).

«В Абакане на текущий час из-за порывов ветра зарегистрировано четверо пострадавших. <...> В республике с сегодняшнего дня решением комиссии введен режим ЧС», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домостроений и социальных объектов. Также зафиксированы падения деревьев и повреждения автомобилей. Информация об общем числе объектов и пострадавших уточняется.

На фоне усиления порывов ветра на территории многих муниципалитетов Хакасии обострились пожары. Так, зафиксированы очаги порядка 43 возгораний. В некоторых муниципалитетах в том числе наблюдается нарушение электроснабжения.

Коновалов также сообщил об ограничении движения автомобилей на 66-м км дороги Абакан – Саяногорск и призвал жителей беречь себя, а также оперативно сообщать о пожарах при обнаружении.

Аномально плохая погода в апреле: опубликован прогноз на весь месяц и Пасху
Температура воздуха в регионах будет сильно меняться день ото дня

Этим утром губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил о введении режима повышенной готовности на всей территории Кузбасса для устранения последствий порывов ураганного ветра. Он уточнил, что в регионе задействованы аварийно-восстановительные бригады. Глава Кемеровской области также поставил задачу восстановить подачу электроэнергии до конца суток, вывести ремонтные службы управляющих компаний для восстановления кровель.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025