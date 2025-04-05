Четыре человека пострадали из-за урагана в Абакане

В результате урагана в Абакане пострадали четыре человека. Об этом 5 апреля сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов по итогам оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).

«В Абакане на текущий час из-за порывов ветра зарегистрировано четверо пострадавших. <...> В республике с сегодняшнего дня решением комиссии введен режим ЧС», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домостроений и социальных объектов. Также зафиксированы падения деревьев и повреждения автомобилей. Информация об общем числе объектов и пострадавших уточняется.

На фоне усиления порывов ветра на территории многих муниципалитетов Хакасии обострились пожары. Так, зафиксированы очаги порядка 43 возгораний. В некоторых муниципалитетах в том числе наблюдается нарушение электроснабжения.

Коновалов также сообщил об ограничении движения автомобилей на 66-м км дороги Абакан – Саяногорск и призвал жителей беречь себя, а также оперативно сообщать о пожарах при обнаружении.

Этим утром губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил о введении режима повышенной готовности на всей территории Кузбасса для устранения последствий порывов ураганного ветра. Он уточнил, что в регионе задействованы аварийно-восстановительные бригады. Глава Кемеровской области также поставил задачу восстановить подачу электроэнергии до конца суток, вывести ремонтные службы управляющих компаний для восстановления кровель.