В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ураганного ветра

На всей территории Кузбасса введен режим «Повышенная готовность» для устранения последствий порывов ураганного ветра, в регионе задействованы аварийно-восстановительные бригады. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Глава региона отметил, что в Кузбассе в течение последних суток сложились опасные метеоусловия — скорость ветра усилилась вплоть до ураганного (33 м/с). Для ликвидации аварийных отключений электроэнергии задействовано 77 бригад, 85 единиц техники и 230 человек.

«Мы ввели режим «Повышенная готовность» на всей территории региона. Зафиксированы многочисленные порывы на электросетях, повреждения кровель, падение веток и деревьев, рекламных конструкций, остановок», — сообщил Середюк в своем Telegram-канале.



Глава региона поставил задачу восстановить подачу электроэнергии до конца сегодняшних суток, вывести ремонтные службы управляющих компаний для восстановления кровель. Главам муниципальных образований — произвести объезды территорий, ликвидировать все последствия урагана (ветки, деревья, мусор и другое), а также сообщить жителям о сроках устранения последствий урагана.

Ураганный ветер бушует в субботу на территории Сибири. В этот же день сообщалось, что житель Красноярска получил травмы после того, как под давлением порывов ураганного ветра на него обрушился павильон. Мужчина был сразу же доставлен в больницу.

Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что в республике установилась теплая погода со шквалистым ветром до 30 м/с, что осложнило пожарную обстановку и привело к разрушениям в регионе. В ряде населенных пунктов ветер частично сорвал крыши домов, также произошли отключения электроэнергии из-за перехлеста и срыва проводов. На территории Усть-Абаканского района принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС).