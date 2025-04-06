Российские военные освободили населенный пункт Басовка в Сумской области
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области. Об этом 6 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области», — говорится в Telegram-канале.
Уточняется, что Басовку освободили военные подразделений группировки войск «Север».
4 апреля российские военнослужащие освободили населенные пункты Розовка и Успеновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). До этого, 3 апреля, ВС РФ освободили населенные пункты Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области.
Согласно опубликованным Минобороны подробностям освобождения Веселого, сначала расчеты реактивных систем и ударных дронов в содействии с операторами разведывательных беспилотников уничтожили позиции и места скопления личного состава украинской армии. Впоследствии штурмовики зачистили здания и подвальные помещения.