Министерство обороны России 4 апреля, в пятницу, опубликовало подробности освобождения населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими бойцами группировки войск «Восток».

Сообщается, что сначала расчеты реактивных систем и ударных дронов в содействии с операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили позиции и места скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем штурмовики зачистили здания и подвальные помещения.

Уточняется, что при этом в ходе освобождения были зачищены около 200 строений и уничтожено 100 украинских боевиков.

После успешного выполнения задачи бойцы начали работу по разминированию.

«Штурм населенного пункта Веселое получился не простым, как и все в принципе населенные пункты до этого. Изначально проводилась артиллерийская подготовка по населенному пункту, отрабатывали градами, ФАБами (Фугасные авиационные бомбы. — Ред.). Далее уже начали заходить небольшими группами — пехота. Потом мы непосредственно уже в составе колон танковых начали заходить, завозить пехоту для ее продвижения непосредственно уже в сам населенный пункт», — рассказал командир танкового взвода с позывным «Колос».

Также российский военнослужащий отметил, что украинские боевики «особо не сопротивляются», поскольку их вооружение устарело, а позиции ослабли.

3 апреля в Минобороны России сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Веселое Донецкой Народной Республики и Лобковое в Запорожской области.