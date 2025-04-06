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ВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы (ВС) РФ ночью нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения украинской армии. Об этом 6 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также БПЛА по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.), а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА», — говорится в сообщении.

Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве.

Кроме того, российские силы нанесли поражение по месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, а также складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

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5 апреля военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» уничтожили орудие полевой артиллерии ВСУ в Сумской области.

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