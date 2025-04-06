ДТП с участием двух автомобилей произошло на 91-м км МКАД
Авария с участием двух автомобилей произошла на 91-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщает 6 августа столичный департамент транспорта.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города», — указано в Telegram-канале ведомства.
Водителей предупредили, что движение в районе ДТП затруднено на 1 км, в связи с чем в настоящее время лучше выбрать другой маршрут.
5 апреля сообщалось, что прокуратура Пермского края организовала проверку по факту возгорания маршрутного автобуса на трассе Пермь – Краснокамск. Находившиеся в салоне пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.