Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Великобритании сообщили о задержании двух депутатов Израилем
Происшествия
Сотрудники МЧС выехали на проверку сообщений о пожаре в РГБ в Москве
Спорт
Гимнаст Немов назвал повторение Овечкиным рекорда Гретцки эпохальным событием
Происшествия
Грузовой поезд загорелся в Красноярском крае
Происшествия
Средства ПВО перехватили беспилотники в четырех районах Ростовской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве
Мир
В США начались крупные демонстрации против политики Трампа
Мир
В Финляндии заявили об отсутствии восприятия России как врага
Мир
БАПОР сообщило об 1,9 млн подвергшихся принудительному перемещению палестицев
Мир
Минимум 12 человек погибли из-за наводнений и торнадо в США
Спорт
Действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» вылетел в первом раунде плей-офф
Происшествия
Пожарные потушили загоревшуюся поликлинику во Владивостоке
Мир
WSJ назвала Си Цзиньпина победителем в торговой войне Трампа
Мир
В Италии почтили память Федорчака и других погибших на СВО журналистов
Мир
Трамп признал негативный эффект от тарифов для США и оправдал его уроном Китаю
Происшествия
Количество пострадавших от обстрела ВСУ Горловки увеличилось до шести
Спорт
Основатель Logan Sports Group заявил о восхищении канадцев Овечкиным

В Чите пьяный водитель пытался сбить сотрудников Росгвардии

0
EN
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против мужчины, который пытался сбить на автомобиле сотрудников Росгвардии, которые приехали на вызов о нарушении им общественного порядка в Чите. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)», — говорится в заявлении.

В настоящее время специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также проводятся допросы участников инцидента. Известно, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Руководство регионального следственного управления СК взяло расследование этого дела на свой контроль.

Ловушка обстоятельств: как дорожника осудили за смертельное ДТП
Повлияет ли новгородский прецедент на судебную практику

5 апреля в Москве мужчина обстрелял сотрудников полиции на подземной парковке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

14 января в Магадане трое мужчин устроили стрельбу и напали на полицейских. Они обвиняются по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025