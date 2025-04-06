В Чите пьяный водитель пытался сбить сотрудников Росгвардии

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против мужчины, который пытался сбить на автомобиле сотрудников Росгвардии, которые приехали на вызов о нарушении им общественного порядка в Чите. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)», — говорится в заявлении.

В настоящее время специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также проводятся допросы участников инцидента. Известно, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Руководство регионального следственного управления СК взяло расследование этого дела на свой контроль.

5 апреля в Москве мужчина обстрелял сотрудников полиции на подземной парковке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

14 января в Магадане трое мужчин устроили стрельбу и напали на полицейских. Они обвиняются по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).