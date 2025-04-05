В Москве мужчина обстрелял сотрудников полиции на подземной парковке

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по сотрудникам полиции на подземной парковке в Москве. Как сообщает 5 апреля ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице, по факту инцидента возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Отмечается, что 4 апреля водитель на парковке, управляя автомобилем, отказался выполнять законные требования инспекторов ДПС и попытался скрыться.

«Подозреваемый заехал на территорию подземного паркинга, где открыл огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов. В свою очередь, полицейский, видя реальную угрозу жизни и здоровью, применил табельное оружие», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемый доставлен в одну из городских больниц. После разрешения врачей следователи смогут приступить к его допросу.

В этот же день сообщалось, что в Дагестане возбуждено уголовное дело после перестрелки в подземном паркинге торгового центра «Ардар», в ходе которой погиб один человек и двое пострадали. По данным следствия, между владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт из-за денег. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух или более лиц»), ч. 1 ст. 105 («Убийство») и ч. 1 ст. 222 («Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия») УК РФ.