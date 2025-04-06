Эксперт дала советы о поведении на собеседовании при трудоустройстве

На собеседовании, как правило, кандидат рассказывает о своих умениях и достижениях, работодатель — о перспективах и преимуществах компании. О том, как следует вести себя на собеседовании, в субботу, 6 апреля, рассказала GR-директор «Нетологии» Валентина Куренкова в беседе с «Газета.Ru».

Так, эксперт отметила, что каждый стремится выглядеть лучше, поэтому немного приукрашивает реальность. Одни увеличивают опыт, другие добавляют в список обязанностей лишние пункты. Работодатели, со своей стороны, могут преувеличивать перспективы роста или умалчивать о сложностях в коллективе.

Небольшие искажения — неотъемлемая часть делового общения, уточнила Куренкова. Однако, как указала специалист, если перейти черту, можно потерять доверие с обеих сторон.

Куренкова отметила, что есть вещи, которые всегда проверяются, и обман неизбежно раскроется. К ним относятся: образование (дипломы легко проверить запросом), официальный трудовой стаж (данные есть в трудовой книжке и Пенсионном фонде), а также ключевые профессиональные навыки (тестовое задание быстро выявит несоответствие).

Так, эксперт порекомендовала, в случае если правда всплыла уже после приема на работу, честно объясниться.

«Например: «Я действительно не был руководителем отдела, но координировал команду из нескольких человек». Обычно работодатель готов простить небольшие неточности, если сотрудник хорошо справляется с обязанностями», — рассказала GR-директор.

Но, по словам эксперта, если ложь серьезная, как, например, выдача себя за специалиста с многолетним опытом, которого нет, последствия могут быть жесткими — от увольнения до потери репутации в профессиональной среде.

Куренкова подчеркнула, что важно не переступать грань, за которой некоторая адаптация фактов превращается в проблему.

Так, наилучшая стратегия — не выдумывать несуществующий опыт, а грамотно преподносить реальный, акцентируя внимание на своих сильных сторонах. Ведь работодателю нужен не идеальный кандидат на бумаге, а человек, который действительно справится с задачами и заслужит доверие, заключила Куренкова.

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