Психолог дала советы столкнувшимся с манипуляциями на работе россиянам

Интриги и манипуляции на работе могут привести к стрессу. Практикующий психолог, кандидат наук, преподаватель Московского института психоанализа Мария Богданова рассказала «Известиям» 4 апреля, что делать сотруднику в такой ситуации.

По ее словам, в норме человек со здоровой психикой способен к открытой коммуникации и не нуждается в манипуляциях. Но есть люди, которые испытывают определенное наслаждение от интриг, подковерных игр, непрямых коммуникаций.

«В психологии описано понятие темной триады, введенное в 2002 году психологами Дэлроем Л. Паулхусом и Кевином Уильямсом для описания трех связанных друг с другом черт личности — макиавеллизма, нарциссизма и психопатии. В данном контексте они не считаются патологическими, однако люди с такими чертами как раз склонны манипулировать, поступать жестоко и отравлять другим жизнь», — объяснила эксперт.

Психолог уточнила, что темные лидеры — начальники с чертами темной триады — могут наносить команде в целом и отдельным сотрудникам в частности большой вред: они склонны использовать людей в закрытую, не объявляя о своих реальных намерениях, а также могут играть на эмоциях.

«Считается, что у них проблемы с эмпатией, но на самом деле в умении считывать эмоции, выявлять болевые зоны у других им нет равных, и они готовы бить в больное место, чтобы добиться своего, без жалости и сочувствия», — добавила Богданова.

Такие люди утаивают информацию, а также любят недосказанность, чтобы вытянуть важную информацию у коллеги, плетут интриги, создают коалиции, дружат против кого-то. Последствия подобных действий: испорченный климат в коллективе, выгорание сотрудников, отсутствие слаженности, падение мотивации, а также стремление работников уволиться.

Самый простой в этом случае способ — увольнение. Психолог считает, что с точки зрения сохранения собственного физического и психического здоровья, своего времени это наиболее безопасный инструмент. По ее словам, особенно стоит рассмотреть вариант с новой работой, если у начальника проявления темной триады достаточно выражены.

«[Еще один вариант —] принцип «белого халата» — предполагает включение внутренней отстраненности. Представляйте, что вы доктор, а интригующий, агрессивный сотрудник — пациент. В каком-то смысле это так и есть, его стратегии коммуникации нездоровы и неконструктивны», — рассказала Богданова.

Эксперт отметила, что раскрыть манипуляцию достаточно сложно, а порой и опасно, это вызывает у интригана агрессию, против человека могут объявить «войну». Если сотрудник готов к этому, то надо заручиться поддержкой у коллег, а можно обратиться в специальный комитет или HR-департамент, которые уполномочены заниматься вопросами психологического климата.

Кроме того, есть метод, применяя который следует признать силу и власть агрессора, но тем не менее выиграть, дальше проводя свою линию.

«Отрастить броню — тоже хороший прием, нужно постараться развить в себе нечувствительность, включить защиту на максимум и просто не поддаваться на манипуляции, не позволять себя поймать на эмоциональные крючки. Буквально можно визуализировать эту защиту в виде стеклянного колпака или какого-то другого образа», — объяснила Богданова.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что манипуляторы сами легко попадаются на манипуляции. И если человек готов в какой-то степени отступить от моральных принципов, то с хорошим интеллектом и прокачанными коммуникативными навыками он сможет обыграть интригана.

«Правда, риск у этого метода тоже есть. Когда побеждаешь дракона, рискуешь сам превратиться в дракона», — заключила психолог.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что более половины россиян чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе (56%). Об этом говорится в результатах опроса аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк». При этом 20% респондентов думают, что справиться с тяжелым моральным состоянием мог бы помочь психолог, а еще 5% уже прорабатывают со специалистом свои проблемы.