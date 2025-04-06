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Эксперт рассказала об опасности грязного постельного белья для сна

Эксперт Золотарева: несвежее белье значительно ухудшает качество отдыха и сна
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Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец
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Своевременная замена постельного белья улучшает состояние кожи и общее самочувствие. Об этом в субботу, 6 апреля, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с «Газета.Ru».

«Оптимальная частота замены домашнего спального текстиля — минимум раз в неделю. За это время на ткани скапливается масса мeртвых клеток эпидермиса, пот, жировые выделения и пыль. Всё это создает идеальную среду для размножения микроорганизмов», — пояснила эксперт.

При этом она порекомендовала людям, которые обильно потеют, менять белье каждые три-пять дней. Этого же правила стоит придерживаться всем летом в жаркую погоду.

Кроме того, при инфекциях или температуре Золотарева призвала менять белье ежедневно, чтобы предотвратить распространение болезни.

«Людям с повышенной чувствительностью либо склонностью к аллергии рекомендуется обновлять комплект белья дважды или трижды в неделю», — отметила старший преподаватель.

Несоблюдение правил замены постельного белья может вызвать различные проблемы со здоровьем, подчеркнула эксперт.

По ее словам, скопления микроорганизмов и загрязнений способны вызывать кожный зуд, воспаления и раздражения, особенно у людей с дерматологическими заболеваниями. Пылевые клещи, активно развивающиеся в несвежем белье, провоцируют аллергические реакции. А микроорганизмы на ткани могут стать причиной заражения других членов семьи.

Также, как указала Золоторева, несвежее белье негативно влияет на качество сна и восстановления организма.

Срок службы постельных принадлежностей определяется качеством ткани и условиями использования. Специалисты рекомендуют обновлять комплекты каждые два-три года. Белье, утратившее мягкость и износившееся раньше срока, следует заменить. Использование натуральных материалов, таких как хлопок или лен, не только увеличивает срок эксплуатации, но и обеспечивает комфортный отдых, заключила Золотарева.

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