Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-80 нанесли огневое поражение ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Порядка 10% опрошенных россиян заявили о вере в эзотерику
Мир
Нетаньяху подарил сенатору США серебряный пейджер в честь операции в Ливане
Мир
AP сообщило о планах Пентагона вдвое сократить численность войск в Гуантанамо
Общество
Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели двух детей в Щербинке
Мир
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы римского
Мир
Bloomberg сообщило об отказе Великобритании остановить поставки оружия Киеву
Общество
Ушедший в дрейф сухогруз застрял во льдах на Неве
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 20 марта
Общество
С бывших чиновников Курской области взыскали более 4,1 млрд рублей в пользу РФ
Происшествия
Водитель автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе М-10
Мир
Маск поздравил Дурова с 1 млрд ежемесячных пользователей в Telegram
Мир
WP сообщила о плане Трампа использовать военных для задержания нелегальных мигрантов
Общество
В Хабаровском крае бывший подполковник осужден на 13 лет за финансирование ВСУ
Мир
Губернатор Воронежской области сообщил о ликвидации не менее 40 БПЛА в регионе
Мир
AP узнало о переговорах Канады с ЕС о снижении зависимости от США в обороне
Происшествия
В Саратовской области женщина пострадала из-за атаки украинских БПЛА

Дерматолог рассказала об уходе за кожей весной

Дерматолог Пашкова: для защиты кожи весной важно включить в уход антиоксиданты
0
EN
Фото: Global Look Press/Wosunan Photostory
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

С наступлением весны кожа сталкивается с новыми вызовами: перепадами температур, повышенной солнечной активностью, авитаминозом после зимы. Об адаптации ухода 20 марта «Известиям» рассказала врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова.

Она отметила важность увлажнения, так как после зимы кожа часто бывает обезвоженной из-за длительного воздействия низких температур и сухого воздуха в помещениях.

«Исследования показывают, что для поддержания водного баланса эффективны средства с гиалуроновой кислотой. Так, молекулы разного размера проникают в разные слои кожи, обеспечивая длительное увлажнение. Помимо этого, церамиды восстанавливают липидный барьер и предотвращают потерю влаги», — рассказала она.

Также она отметила эффективность пантенола. Он обладает успокаивающим и регенерирующим эффектом. Ниацинамид уменьшает воспаление и улучшает барьерную функцию кожи.

Эксперт подчеркнула, что весной повышается уровень ультрафиолетового излучения, что увеличивает риск фотостарения и гиперпигментации. Дерматологи рекомендуют использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 с широким спектром защиты (UVA и UVB). Она посоветовала наносить средство за 15–20 минут до выхода на улицу, обновлять каждые два-тричаса при длительном нахождении на солнце, а также использовать очки и шляпы для дополнительной защиты кожи.

«Весной увеличивается активность сальных желез, что может привести к закупорке пор и воспалениям. Для поддержания чистоты кожи важно использовать мягкие очищающие средства с pH 5,5-6,0, чтобы не нарушать кислотную мантию кожи, избегать агрессивных средств (сульфатов, спирта), которые могут пересушивать кожу, а также очищать кожу дважды в день: утром для удаления себума и ночного потоотделения, вечером — от загрязнений и остатков косметики», — добавила Пашкова.

Лица не уколоть: главные тренды в косметологии 2025 года
Основными помощниками в уходе за кожей станут искусственный интеллект и психодерматология

Кроме того, рассказала дерматолог, в весенний период активизируются свободные радикалы — нестабильные молекулы, которые могут нанести вред клеткам кожи. Они также способны вызвать преждевременное старение. Для профилактики важно включить в уход антиоксиданты, отметила врач. Так, витамин C, например, укрепляет сосуды, борется с пигментацией и улучшает выработку коллагена, а витамин Е усиливает защитные функции кожи и препятствует окислению липидов.

С осторожностью в этот сезон стоит использовать кислоты и ретинол. AHA-кислоты (гликолевая, молочная) можно применять один-два раза в неделю в низкой концентрации (5–10%). BHA-кислота (салициловая) подходит для жирной и проблемной кожи, но требует обязательного использования SPF. Ретинол (витамин А) может сделать кожу чувствительной к солнцу. Его стоит применять вечером в сочетании с увлажняющими компонентами, добавила эксперт.

Здоровье кожи также зависит от состояния здоровья организма. Пашкова посоветовала увеличить употребление воды — не менее 1,5–2 л в день, добавить в рацион омега-3 для поддержания барьерных функций кожи, а также включить больше продуктов с витаминами А, С, Е для защиты от окислительного процесса.

11 марта кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова рассказала «Известиям» о причинах и способах профилактики пигментных пятен весной. Она объяснила, что соответствующую реакцию провоцирует ослабленный роговой слой, который не справляется с защитой от солнца. Врач посоветовала людям со склонностью к гиперпигментации использовать крем с SPF 50+ в любое время года, так как даже зимой отражающийся от снега ультрафиолет может усугублять проблему.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025