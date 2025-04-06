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Российские военнослужащие открыли православный храм в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Уникальный блиндажный православный храм открыли военнослужащие группировки войск «Центр» в тыловом районе специальной военной операции (СВО). Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщило Министерство обороны России.

В зоне тыла спецоперации открыли уникальный православный храм в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Его возвели в глубоком блиндаже силами военнослужащих подразделения материально-технического обеспечения группировки войск «Центр» при поддержке командования и духовенства Центрального военного округа.

В современных боевых условиях полевые храмы-палатки недостаточно безопасны, поэтому было решено построить подземный храм.

Особенность сооружения в том, что оно имеет внутренний купол, созданный военными в сложных полевых условиях. В храме оборудованы алтарная часть и другие необходимые элементы полноценной церкви, а его вместимость — около 100 человек. Для верующих храм будет работать круглосуточно.

На церемонии освящения и открытия присутствовали помощник заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению иерей Евгений Циклаури, помощник командующего Центрального военного округа протоиерей Андрей Канев, представители духовенства группировки войск «Центр», а также военнослужащие и командный состав.

«У нас на территории нашей дислокации открылся такой замечательный храм, где мы можем до выполнения боевой задачи или после <…> прийти поставить свечку, раскрыть свою душу. Очень нужно, очень хорошо, что есть такой храм», — рассказал заместитель командира штурмовой роты по военно-политической работе Давид Гиваркян.

Новый храм будет способствовать духовной поддержке бойцов, давая верующим военным возможность молиться и участвовать в богослужениях.

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Ранее, 4 апреля, «Известия» опубликовали кадры, на которых запечатлена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по району установки поклонного креста российскими военнослужащими в Запорожской области.

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