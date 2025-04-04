«Известия» 4 апреля опубликовали кадры, на которых запечатлена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по району установки поклонного креста российскими военнослужащими в Запорожской области.

22 декабря 2024 года группа российских казаков, включая атамана Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталия Кузнецова, установила поклонный крест в Запорожской области.

В момент проведения обряда украинские боевики открыли минометный огонь по району, где находились казаки. Кадры с места событий запечатлели разрывы снарядов ВСУ.

Как сообщили в ВсКО, благодаря оперативным мерам никто из участников не пострадал. Несмотря на обстрелы и угрозу со стороны вражеских дронов, казакам удалось восстановить поклонный крест, который ранее был разрушен во время украинского контрнаступления.

Для защиты группы были задействованы дополнительные силы, включая отряд «Барс-11», приняты все необходимые меры безопасности.

Ранее, 7 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин отправился в храм Христа Спасителя, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по его просьбе освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне специальной военной операции.