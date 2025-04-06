По факту убийства боевиками ВСУ жителя Курской области возбуждено уголовное дело
По факту убийства украинскими боевиками мирного жителя хутора Дмитрюков Суджанского района Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Уточняется, что тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в одном из домов Дмитрюкова.
«Результаты проведенных следственных действий позволяют сделать вывод о причастности украинских боевиков к совершению убийства мирного жителя», — сообщила Петренко.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку»).
В настоящее время следствием устанавливается личность погибшего.
В ходе расследования будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к преступлению лица, добавила Петренко.
Ранее в этот день официальный представитель СК РФ сообщила, что установлен факт применения насилия боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) к мирному жителю Курской области из-за незнания украинского языка.