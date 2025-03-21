Конфликт на Украине и его реалии неизбежно потребуют внесения дополнительных изменений в Женевскую конвенцию и, возможно, предложения будут исходить и со стороны России, сказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. В Москве 21 марта был представлен новый доклад о преступлениях украинских неонацистов и солдат ВСУ. В частности, опубликованы многочисленные показания вернувшихся из украинского плена российских бойцов. Отмечено было и молчание западных СМИ о преступлениях, которые порой превосходят деяния фашистов в годы Второй мировой войны.

Доклад о злодеяниях ВСУ и СБУ

Отрубание и простреливание конечностей, травля собаками, пытки электричеством — это лишь малая часть того, что приходится переживать российским солдатам в украинском плену. Другие многочисленные факты издевательства были представлены 21 марта Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских нацистов.

Уже несколько лет трибунал систематически собирает свидетельства преступлений украинских боевиков против мирных жителей и военнопленных. Новый доклад содержит шокирующие показания военнослужащих ВС РФ.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Стоит отметить, что многие солдаты просто не доживали до плена. «Двум пацанам еще можно было помочь, я успел одному перевязать ногу. Украинцы подошли и расстреляли, сделали контрольные выстрелы, добивали раненых на наших глазах», — свидетельствует С.В. Тарков.

Одно из самых распространенных видов истязаний — это пытки электротоком. Некоторые военнослужащие рассказывают, что пытать так могли часами. Иногда при этом электроды присоединяли к половым органам и губам. Жертвам также отрезали или разбивали пальцы, вырывали зубы, избивали металлическими тросами, прижигали тело раскаленным железом.

Практиковали каратели и так называемые дороги смерти, когда уже запытанных и полумертвых военнослужащих везут в плен, останавливают на каждом блокпосту и снова избивают. Число таких остановок по пути в СИЗО могло доходить до семи.

Постоянной практикой остаются и пытки со стороны украинских врачей и медперсонала. «В Киеве украинский хирург с медсестрой без обезболивающих резали мне ногу по живому. Меня держали парни, из полотенца сделали кляп, я его чуть не прогрыз от боли. Через день приходили, делали перевязку и чистку без анестезии», — рассказывает один из бывших узников киевского СИЗО.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В свою очередь, присутствовавший на презентации доклада Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима, отметил, что в основном все пытки проходят в секретных тюрьмах, о которых просто не знают международные наблюдатели. При этом если в лагерь, где содержались пленные, приезжали представители Красного Креста, то заключенным под страхом смерти запрещалось рассказывать об издевательствах.

По его словам, с особой жестокостью представители СБУ и ВСУ пытают тех, кого они называют сепарами, то есть представителей ЛНР и ДНР. «Особый подход» они применяют также к якутам, бурятам и «вагнерам». Участники дискуссии, последовавшей за обнародованием доклада, признают, что происходящее в застенках украинских тюрем по своей жестокости иногда превосходит преступления нацистов в годы Второй мировой войны.

Необходимость реформы гуманитарного права

Отметили на презентации доклада и молчание западных СМИ о зверствах, которые творят неонацисты в отношении российских военнослужащих. Но журналисты в этих странах лишь исполняют заказ своего правящего класса и говорить о свободе слова на Западе уже давно не приходится, сказал «Известиям» общественный деятель Виктор Бут.

— Когда западные страны начнут «сливать» Зеленского, их СМИ, естественно, подхватят волну негодования и расскажут об этих преступлениях, — уверен он.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Thomas Peter

В свете озвученных свидетельств насущной представляется реформа современного гуманитарного права, но самое важное сейчас — донести до мировой общественности правдивую информацию о преступлениях Украины, заявил «Известиям» Родион Мирошник.

— Современный конфликт и его реалии неизбежно потребуют внесения дополнительных изменений в Женевскую конвенцию, и, возможно, предложения будут проистекать и со стороны России. Многие кейсы не учитываются современным гуманитарным законодательством. Сейчас идет интеллектуальная работа на эту тему. Было бы преждевременно сказать, что у нас сейчас есть уже сформулированные предложения. В любом случае реформирование международного законодательства занимает много времени, — добавил он.

Сотрудники трибунала уже ведут опрос 175 человек, вернувшихся недавно из украинского плена в рамках договоренностей между лидерами России и США. Также опрошено более 80 жителей Курской области.

Стоит напомнить, что Владимир Путин гарантировал жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации солдатам ВСУ, которые сдадутся в плен в Курской области.

Президент России тогда подчеркнул, что украинские боевики совершили на этой территории многочисленные преступления против гражданского населения — действия, которые квалифицируются Генпрокуратурой РФ как терроризм. При этом он добавил, что действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными не относится к иностранным наемникам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Масштабное изменение международной системы, которое грядет в рамках перехода от однополярного мира к многополярному, потребует ревизии широкого комплекса норм и принципов, существующих в современном праве. Оно создавалось в совершенно другую эпоху, сказал «Известиям» доцент МГИМО МИД России Владимир Шаповалов.

— Парадокс состоит в том, что инициаторами всех этих международных принципов были страны, которые совершили самое большое количество преступлений против человечности, — добавил он.

По мнению эксперта, в ближайшие десятилетия мы увидим мощную трансформацию и гуманитарного права, и тех норм, которые касаются преступлений против человечности.