Боевики ВСУ избили мирного жителя в Курской области за незнание украинского языка
Установлен факт применения насилия боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) к мирному жителю Курской области из-за незнания украинского языка. Об этом 5 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — приводят ее слова в Telegram-канале СК России.
Установлено, что в марте текущего года боевики ВСУ угрожали оружием жителю села Казачья Локня Суджанского района региона, а также жестоко избили его за то, что он не знает украинский язык.
Петренко подчеркнула, что в ходе предварительного следствия установят и привлекут к ответственности причастных к данному преступлению украинских военных.
2 апреля суд приговорил двух сержантов Вооруженных формирований Украины (ВФУ) к 14 годам лишения свободы за совершение терактов в Курской области. В Telegram-канале военных следственных органов СК РФ сообщили, что осужденные Роман Гонца и Павел Черный запугивали мирных граждан, незаконно занимали частные домовладения, а также препятствовали эвакуации жителей региона, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и мирному населению.