Суд приговорил двух сержантов ВФУ к 14 годам тюрьмы по делу о теракте
Суд приговорил двух сержантов Вооруженных формирований Украины (ВФУ) к 14 годам лишения свободы за совершение терактов в Курской области. Об этом 2 апреля сообщили в официальном Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, в сентябре 2024 года Роман Гонца и Павел Черный в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию РФ. Находясь в Курской области, они запугивали мирных граждан и нелегально занимали частные домовладения. Кроме того, украинские сержанты препятствовали эвакуации жителей региона, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению.
Фигуранты были признаны виновными по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и приговорены к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима.
Ранее, 26 марта, сообщалось, что СК РФ установил новые факты убийств мирных жителей и мародерства со стороны ВФУ в Суджанском районе Курской области. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что украинские боевики совершили убийство не менее двух мирных жителей, обстреливали улицы, размещали военную технику в частном секторе и поджигали дома. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ («Террористический акт», «Мародерство»).