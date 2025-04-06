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Разница между средней стоимостью кв. м и реальной ценой достигла более 31%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Разница между средней стоимостью квадратного метра вторичного жилья в России и реальной ценой продажи достигла рекордных 31,1%. Об этом в воскресенье, 6 апреля, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«На фоне высоких ипотечных ставок по рыночной ипотеке, спрос сместился в сторону квартир с наиболее дешевой стоимостью квадратного метра, нередко продающихся с дисконтом. Выбирая между квартирой с ремонтом, но меньшей площади и той, что требует ремонта, но имеет большую квадратуру, россияне вновь стали чаще делать выбор в пользу второго варианта», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

В марте прошлого года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России, за которую россияне выставляли на продажу свои квартиры находилась на уровне 122,5 тыс. рублей, при этом средняя цена квадратного метра покупаемых квартир была на 26,9% ниже — 96,5 тыс. рублей. В этом году разрыв между средней стоимостью предложения и ценой продажи вырос до рекордных 31,1%.

По словам Иванова, в марте 2025 года россияне приобретали вторичное жилье со средней ценой квадратного метра — 98,7 тыс. рублей, в то время как средняя стоимость квадратного метра по выставленным на продажу квартирам находится на уровне 129,4 тыс. рублей.

Эксперт отметил, что в отличие от цены предложения, которая с марта прошлого года выросла на 5,6%, реальная цена продажи увеличилась всего на 2,3%, а за последние два месяца и вовсе снизилась на 0,7%.

«Доля сделок сделок без ипотеки на вторичном рынке держится на уровне 80%. Покупатели с наличными либо продали имевшуюся у них недвижимость и приобретают жилье большей площади, где цена квадратного метра априори дешевле, либо это те, кто инвестируют в недвижимость свои сбережения и в этом случае ищут варианты с максимальным дисконтом», — пояснил аналитик.

По его словам, с учетом низкой доступности рыночной ипотеки и ограниченности спроса, около половины объектов на вторичном рынке имеют завышенную стоимость, которая не отвечает ожиданиям потенциальных покупателей.

«В краткосрочной перспективе разрыв между стоимостью предложения и реальной ценой продажи, за которую россияне готовы приобретать жилье продолжит расти», — подытожил Иванов.

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Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием девелоперской компании COLDY, где сообщалось об актуальных трендах на рынке элитной недвижимости в Москве. По мнению специалистов, количество новых высокобюджетных проектов увеличивается, цены поднялись вслед за активным спросом, при этом предпочтения покупателей по внутренней инфраструктуре сместились в сторону опций для семейного отдыха и образования.

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